شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: 8 ملايين خدمة طبية بمنشآت الهيئة فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم 8 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، وذلك منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة في فبراير 2021 وحتى الآن.

وأوضح بيان الهيئة، أن الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها سواء من خلال أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والمعامل والأشعة التشخيصية، والعناية المركزة سواء كبار أو أطفال، فضلًا عن الخدمات الطبية المقدمة بالاقسام الداخلية للمستشفيات وخدمات الحضانات والغسيل الكلوي والعمليات الجراحية، بلغت 3.5 مليون خدمة طبية من خلال مستشفيات «الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، فايد التخصصي، مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي للكُلى والمسالك البولية».

وتابع البيان: فيما بلغ عدد العمليات الجراحية التي تم إجرائها منذ بداية تدشين المنظومة بالإسماعيلية، وحتى الآن 60,000 عملية وتدخل جراحي ، تراوحت حدتها ما بين عمليات متقدمة وكبرى ومتوسطة وصغرى وفائقة الدقة وتتطلب مهارة خاصة في الإجراء، ومنها عمليات لم تكن تُجرى في إقليم القناة كله، وبنسب نجاح عالمية، ولم يتكلف المنتفع أكثر من 400 جنيه فقط كنسبة مساهمة حتى في أكبر العمليات الجراحية، والتي قد تصل تكلفتها إلى مليون جنيه خارج التغطية الصحية الشاملة.

ونوه البيان، إلى استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية والتي تجرى ولأول مرة داخل نطاق المحافظة، وعددها 20 خدمة طبية مستحدثة، وأهمها عمليات زراعات الكُلى، وعمليات القساطر لعلاج أمراض القلب دون جراحة بتقنيات ال TAVI و CTO، وعمليات علاج أمراض الشريان الأورطي البطني والأوعية الدموية بتقنيات CERAB و EVAR، إضافة إلى جراحات الوجه والفكين، والجراحات الميكروسكوبية، عيادات علاج الألم، الأشعة التداخلية، القسطرة المخية وإذابة الجلطات الطارئة.

واستكمل البيان: كما تخطى إجمالي الفحوصات المعملية والتشخيصية من خلال مستشفيات الهيئة بالإسماعيلية أكثر من 2 مليون فحص طبي وتشخيصي، وما يزيد عن 800 ألف كشف طبي من خلال العيادات الخارجية بالهيئة، فضلًا عن الفحوصات الطبية من خلال أقسام الطوارئ بمستشفيات الهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار البيان إلى إجمالي خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالإسماعيلية والتي بلغت 4.5 مليون خدمة رعاية صحية أولية، تشمل خدمات طب الأسرة، إضافة إلى خدمات "الأسنان، الرمد، الجلدية، والمعامل، والأشعة، العظام، الأطفال، الإسعافات الأولية، النساء، تنظيم الأسرة، ومتابعة الحمل» فضلًا عن إجراء 800 ألف فحص طبي شامل، منذ تفعيل منظومة التغطية الصحية الشاملة بالإسماعيلية وحتى الآن.

ولفت البيان إلى تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية المليون مواطن حتى الآن، ويبلغ عدد المنشآت الصحية التي تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية 49 منشأة صحية، منها 44 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 5 مستشفيات، وهم «مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي للكُلى والمسالك البولية، الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، مستشفى فايد التخصصي، القصاصين»، وذلك لتغطي الخدمات الصحية كافة أرجاء وضواحي وقرى الإسماعيلية، بينما تخطت نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة بالمحافظة 90%.