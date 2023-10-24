شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة الصحة المهنية بمصانع الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل،عن إطلاق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،مبادرة "سلامتك تهمنا" بمديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت للحماية من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن، بكلية العلوم جامعة المنصورة.

جاء ذلك بحضور ممثلي 30 شركة، و 100 عامل من العاملين بالجامعة وشركات ومصانع القطاع الخاص من انشطة وقطاعات مختلفة ، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة تزيد من الإنتاجية وتوفر الحماية من المخاطر بأنواعها للحفاظ على العمال والممتلكات والمترددين .

واوضح حسام طلبه مدير مديرية العمل بالدقهلية أنه القى كلمة خلال افتتاح المبادرة ثمن فيها جهود وزارة العمل فى تبني عدد من المبادرات البناءة والتي تهدف إلى تحقيق الصالح العام للعامل المصري وتوفير بيئة عمل آمنة ، مقدماً الشكر والتقدير للجامعة لأستضافتها للفعاليات والشركات المشاركة بالمبادرة، وأشار إلي أن المبادرة تهدف لنشر ثقافة السلامة المهنية كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وللحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت .