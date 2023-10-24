شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تكشف أهمية إنشاء المركز القومى للتعليم عن بعد لتدريب المعلمين والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت زعلوك خلال المنتدى الدولى حول المنصات الرقمية وكفاءات المعلمين، أن المركز يقوم بتقييم الاحتياجات التدريبية للتعلم عن بعد مع توفير الموارد والمبادئ التوجيهية لبرامج التعلم عن بعد وتعريب الموارد الرقمية والممارسات الجيدة للتعليم والتعلم وتطوير ومراجعة المعايير المهنية ومدونة أخلاقيات التعلم عن بعد وتحليل المحتوى والتقنيات والمستخدمين النهائيين المناسبين للتعلم عن بعد، وتنظيم المؤتمرات والندوات عبر الإنترنت والمسابقات الافتراضية، وتصميم وإنتاج برامج التعلم عن بعد المتنوعة وتصميم الاختبارات الإلكترونية ومراجعة وتحديث المحتوى الرقمي للتعليم عن بعد.
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