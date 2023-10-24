شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تكشف أهمية إنشاء المركز القومى للتعليم عن بعد لتدريب المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الدكتورة ملك زعلوك، مديرة معهد الشرق الأوسط للتعليم العالى، عن مهام وطريقة عمل وأهمية إنشاء المركز القومى للتعليم عن بعد للمعلمين، موضحة أنه يقوم المعلمون بعرض المحتوى بشكل جماعي ومناقشته معًا، واستيعاب المفاهيم الموجودة في المحتوى، وإنشاء خطط الدروس وفقًا لذلك، كما يقوم المعلمون بتطبيق خطط الدروس هذه في الفصل ويتم مراقبتها، وتقييمها من قبل زملائه.

وأوضحت زعلوك خلال المنتدى الدولى حول المنصات الرقمية وكفاءات المعلمين، أن المركز يقوم بتقييم الاحتياجات التدريبية للتعلم عن بعد مع توفير الموارد والمبادئ التوجيهية لبرامج التعلم عن بعد وتعريب الموارد الرقمية والممارسات الجيدة للتعليم والتعلم وتطوير ومراجعة المعايير المهنية ومدونة أخلاقيات التعلم عن بعد وتحليل المحتوى والتقنيات والمستخدمين النهائيين المناسبين للتعلم عن بعد، وتنظيم المؤتمرات والندوات عبر الإنترنت والمسابقات الافتراضية، وتصميم وإنتاج برامج التعلم عن بعد المتنوعة وتصميم الاختبارات الإلكترونية ومراجعة وتحديث المحتوى الرقمي للتعليم عن بعد.