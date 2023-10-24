شكرا لقرائتكم خبر عن بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين جامعتى القاهرة ومحمد بن زايد للعلوم الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بمكتبه بمقر جامعة القاهرة الدولية، وفدًا من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية برئاسة الدكتور خليفة الظاهري مدير الجامعة، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين والعلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات المتحدة.

وشهد اللقاء، حوارًا حول عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية أهمها تعميق التعاون التعليمي والبحثي بين الجامعتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وعقد مؤتمرات بحثية مشتركة ونشر المقالات والأبحاث، والتأليف والنشر والترجمة والأعمال الموسوعية، وتنظيم برامج مشتركة للتعلم عن بعد، بالإضافة إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتبادل الزيارات وإقامة الأنشطة والفعاليات الأكاديمية والثقافية والاجتماعية، والاستفادة من مصادر التعلم والخبرات فى مجال رقمنة التعليم.

وتطرق اللقاء، إلى مناقشة الرؤية التي طرحها الدكتور خليفة الظاهري لعقد مؤتمر مشترك لطلاب الدراسات العليا حول الدراسات البينية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتبادل الخبرات بين طلاب الجامعتين.

واستعرض الدكتور محمد عثمان الخشت خلال اللقاء مشروع جامعة القاهرة لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية وأدوارها في مواجهة التحديات القومية وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة؛ كأحد المبادرات لإيجاد الحلول العلمية للمشكلات المجتمعية والعالمية، وسد الفجوة المعرفية والتي تتضمن تشجيع البحوث المبتكرة في جميع التخصصات العلمية والتطبيقية والإنسانية. كما تطرق اللقاء الى مناقشة قضايا الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف.

وأشار الدكتور الخشت إلى أن جامعة القاهرة لديها مشروع متكامل لتجديد الفكر العربي وتأسيس خطاب ديني جديد، ولديها العديد من التخصصات العلمية المتخصصة في هذا المجال في كلياتها المختلفة، مثل فلسفة الدين، والشريعة، وعلم اصول الدين وعلم اصول الفقه وعلوم التفسير والفقه والحديث وغيرها من التخصصات في علوم الدين المختلفة. بالإضافة إلى دور الجامعة في تنظيم دورات لتدريب الأئمة والوعاظ بوزارة الأوقاف.

ومن جانبه، قال الدكتور خليفة الظاهري، إن التعاون مع جامعة القاهرة فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفية، ودعم القضايا والأفكار المشتركة يأتي في ضوء مفاهيم التنوع والتعددية، والوسطية والاعتدال، وقبول الآخر، واحترام الهوية، والتسامح والسلام، والانفتاح على ثقافات وشعوب العالم المختلفة.

وعقب اللقاء، تفقد وفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، جامعة القاهرة الدولية، وعبر الدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الانسانية عن إعجابه بتصميم الجامعة وبرامجها الدراسية، وترحيبه بالتعاون معها في إطار البعد الدولي الذي تتمتع به في التعليم والبحث العلمي، كما عبر الدكتور الخشت عن تقديره لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وما تشهده من تقدم متسارع في التعليم والبحث العلمي.