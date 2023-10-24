شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير التعليم: بناء قدرات المدربين لتصميم وإنتاج المحتوى عبر الانترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حجازى إدريس، مستشار وزير التعليم، إن الهدف الرئيسى لمشروع المدارس المفتوحة، هو بناء قدرات المدربين المعنيين لتصميم وإنتاج وتنفيذ المحتوى عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الأهداف الفرعية التي تتضمن فهم الاتجاهات الحالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم عن بعد والدورات التدريبية عبر الانترنت وربطها بتطبيقات التدريس، والمقدمة حول كيفية تخطيط وتصميم وتقييم دورات التعلم عبر الانترنت، ووضع محتوى التعلم في سياقه وإنشائه وتكييفه، بالإضافة إلى الخطوات التشغيلية لإنشاء محتوى تعليمي رقمى عالي الجودة، تعريف المشاركين بمجموعة من الأفكار والأدوات الرقمية.

واستعرض الدكتور حجازى إدريس ، خلال الجلسة الثالثة بعنوان " وجهات نظر عالمية وأمثلة وطنية لمنصات التعليم الرقمية "، برامج التدريب والتي تتضمن إعادة التفكير في التعليم في العالم الرقمي نظرة عامة على فرص وتحديات التعلم عن بعد، والتعليم المدمج، ومواد تعليمية مفتوحة، ودور المعلم في التعليم الرقمي، وتقييم احتياجات التعلم المفتوح، ومهارات إنشاء محتوى التعلم، وإنشاء محتوى تعليمي قابل للتكيف، وتضمين الابتكار والأنشطة النشطة التعاونية في محتوى التعلم الالكتروني "مهارات التعلم اللينة في القرن الواحد والعشرين ضمن محتوى التعلم الإلكتروني تقييم التعلم الالكتروني"، وأخلاقيات وحقوق الملكية للتعلم الإلكتروني.

وكانت قد عقدت ندوة مشروع المدارس المفتوحة للجميع المدعم بالتكنولوجيا" بالتعاون مع اليونسكو: امتلاك مهارات معرفية وشخصية والتفكير النمطي والابداع .

وشهد المشروع الذي تنفذه اليونسكو بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي للمشروع هو إنشاء أنظمة مدرسية قادرة على الصمود في وجه الأزمات تستخدم التكنولوجيا لضمان إمكانية الوصول إلى التعليم الشامل من المدارس والمنازل والمواقع المختلفة، والهدف النهائي هو تمكين البلدان من تحويل مدارسها إلى مدارس مفتوحة قائمة على التكنولوجيا، وتوفير تعليم شامل ومنصف وجيد، وبالتالي فتح فرص التعلم مدى الحياة للجميع. ومن خلال هذا المشروع، تشجع البلدان على إعادة تصور التحول الرقمي للتعليم المدرسي.