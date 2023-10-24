شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل لجان توفيق المنازعات التابعة للإسكان للمقر الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بنقل مقر اللجنة الثالثة للجان التوفيق في المنازعات التابعة لوزارة الإسكان، المختصة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي من مقرها الحالي إلى المقر الجديد، في موقع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بغمرة أمام محطة مترو غمرة، بجوار قسم شرطة الشرابية في القاهرة.

كما نشرت الجريدة قرار الوزير بإنشاء فرع توثيق مركز الخدمات البريدية بمدينة بشاير الخير، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية، ويقوم المكتب بكافة أنواع التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه للفرع المختص مكانيًا أو نوعيًا.