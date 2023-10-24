تعرف على أسعار‫ الدواجن اليوم بجميع أنواعها.. التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم فى البورصة 65 جنيها للكيلو ومن 73- 80 جنيها فى الأسواق حسب كل منطقة والأمهات 63 جنيهًا للكيلو، ومن 73- 80 للمستهلك والبلدى بسعر 105 جنيهات للكيلو.

أما أسعار أجزاء الدواجن فقد سجل كيلو الأوراك فى الأسواق 90 جنيهًا والأجنحة 65 جنيهًا والبانيه 180 جنيهًا.‎

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.

وأكد، الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة، وهناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

‏‎وأضاف، الإفراج شمل 216 ألف طن من الذرة بحوالي 78 مليون دولار وحوالي 103 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 77 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 15 مليون دولار ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 12 أكتوبر 2023) 8.1 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.9 مليار دولار.