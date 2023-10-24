شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من أسواق العاصمة من بينها مجمعات النيل بحى شرق مدينة نصر، تابع خلالها توافر السلع المخفضة والإعلان عن أسعار السلع الأساسية قبل التخفيض وبعد التخفيض والتي وصلت في عدد من السلع إلى 30%، وذلك فى اطار متابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض اسعار السلع الاستراتيجية.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال جولته، أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجهات المختلفة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتا إلى توافر كافة السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء مستمرة على مدار الـ 6 أشهر المقبلة بتخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25% لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها ( الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض).

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع .

رافق المحافظ فى جولته د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر وعدد من قيادات المحافظة .