شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق برنامجا تدريبيا على الدليل التدريبى الخاص ببرنامج "نــورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان- مصر، فعاليات البرنامج التدريبى على الدليل التدريبي الخاص ببرنامج "نورة"، استهدف ميسرات قرية الأحاوية شرق بمحافظة سوهاج ، وامتد على مدار أربعة أيام في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت شيرين ماهر منسقة برنامج نورة أن البرنامج التدريبي يعد تمهيد لبدء تكوين مجموعات من فتيات نورة بقرية الأحاوية شرق بمحافظة سوهاج، حيث تم تدريب الميسرات علي المنهـج الدراسـى الموجـه لبنـاء المهارات الاجتماعيـة والصحيـة والاقتصاديـة للفتيات، كما تم تدريبهن علي المهارات الخاصة بالتيسير وكيفية الاستماع للفتيات.