شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: افتتاح 50 عيادة للكشف المبكر على سرطان عنق الرحم بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن حملة رحلة "الألف كيلو متر" تواصل الانطلاق بمحافظات الصعيد، حيث وصلت الحملة محطتها الثانية بمحافظات الصعيد، وهي محافظة المنيا وتستهدف الحملة ثلاث فعاليات، الأولى تتعلق بالتوعية، حيث يتم توعية وتدريب الرائدات الاجتماعيات بتلك المحافظات على تعزيز الوعي الطبي لديهن، وذلك بهدف التوعية بشكل سليم للسيدات في مختلف محافظات الصعيد، أما الشق الثاني من الرحلة فيتعلق بتدريب الطاقم الطبي الخاص بعيادات " الصحة الإنجابية والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم " التي تم تجهيزها في محافظات الحملة، حيث يتم تدريب الأطباء والتمريض على كيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة واستخدام منظار عنق الرحم لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية، أما الشق الثالث من الحملة فيتمثل في التمكين الاقتصادي، حيث سيتم عمل «فيمي هيلث بازار» في كل محافظة من المحافظات التي تجوب بها الحملة بهدف دعم السيدات المُنتجات وصغار المشاريع وذلك للترويج للمنتجات الخاصة بهم وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وشهدت محافظة المنيا تدريب عدد 1800 رائدة اجتماعية من رائدات وزارة التضامن الاجتماعي على توعية السيدات بإخطار وأعراض سرطان عنق الرحم وكيفية الوقاية منه وكذلك على الصحة الإنجابية.

كما شهدت رحلة "الألف كيلو متر" بمحافظة المنيا افتتاح عيادة "اسبقي بخطوة" للحماية والوقاية من سرطان عنق الرحم والصحة الإنجابية ومزودة بمنظار سرطان عنق الرحم للكشف بالمجان واستقبال السيدات، كما تم تنظيم ندوات لتوعية السيدات بالمحافظة بطرق الحماية والوقاية من سرطان عنق الرحم وكذلك الصحة الإنجابية، حيث شهدت الندوات مشاركة كبيرة من سيدات المحافظة وتفاعلًا كبيرًا من السيدات المشاركات ومن المقرر أن تشهد الرحلة خلال جولاتها بالمحافظات افتتاح 50 عيادة في مختلف محافظات الحملة في مجال صحة المرأة والصحة الإنجابية، والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم ومتابعة الحمل.

وتعد محافظة المنيا المحطة الثالثة في رحلة "الألف كيلو متر"، والتي قامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتدشينها من محافظة الإسكندرية، حيث تهدف الرحلة توعية وتدريب وتمكين المرأة المصرية على المستوى الاقتصادي،وستجوب 9 محافظات، بدأت من الإسكندرية، ثم انطلقت إلى محافظة بني سويف ومنها إلى المنيا، ثم ستواصل جولاتها لبقية محافظات الصعيد على أن تختتم في القاهرة.