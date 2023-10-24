شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الغزل والنسيج: دعم الرئيس السيسى ضرورة لاستكمال بناء الجمھوریة الجدیدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى رئاسة الدولة المصرية فى وقت حرج، كانت الدولة تقريبا بلا بنية تحتية أغلب مؤسساتها تحتاج إلى الإصلاح، إضافة لإرث كبير على مدار العصور السابقة، والآن نشهد حقا ميلاد جمهورية جديدة فى مختلف المجالات والقطاعات على مستوى الجمهورية.

وأكد الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، أن الدولة المصرية شهدت العديد من التحديات خلال الـ10 سنوات السابقة فى جميع القطاعات بشكل عام، والتى قادھا الرئیس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسؤولية فى ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لھا الدولة المصرية فى تاریخھا المعاصر، ورغم ذلك نجح الرئيس السيسي بقيادته الحكيمة بالعبور بها لبر الأمان رغم أنف المتربصين والحاقدين.

وأوضح رئيس نقابة الغزل والنسيج، أن تكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة ساعد في القضاء على الإرهاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة فى جمیع المجالات سیاسیا، واقتصادیا، واجتماعیا، ودولیا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا الطبیعیة أمام العالم، وأشار إلى أنه يجب علي الجميع دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستكمال بناء الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطن، ودعم تماسك المجتمع المصرى بمختلف طوائفه.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس النقابة العامة بمؤتمر دعم الرئيس بقلعة الصناعة المصرية بمدينة المحلة، والذي يهدف إلى دعم الرئيس في جميع قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية، والتي تمر بها البلاد والمنطقة، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.