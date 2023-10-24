شكرا لقرائتكم خبر عن ضمان جودة التعليم تطال بإثراء الوعي بأهمية الاعتماد للمؤسسات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري الذى عقد خلال الأيام الماضية، أوصى بضرورة تعزيز ثقافة ضمان الجودة في مؤسسات التعليم قبل الجامعي والعالي، وإثراء الوعي بأهمية الاعتماد، وإشراك المؤسسات المعتمدة في عرض تجارب النجاح والممارسات الجيدة في مجال ضمان الجودة، وتشجيع البحث العلمي في قضايا ضمان جودة التعليم، وتنظيم ورش عمل وندوات لتعريف المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس بأحدث مستجدات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، مثل الإطار الوطني للمؤهلات، واعتماد المؤسسات التدريبية وبرامجها، وتعزيز دور الشركات المجتمعية في تحسين جودة التعليم، من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية متنوعة والشراكة مع المؤسسات التعليمية في تنفيذ برامج ضمان الجودة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بعنوان"التقويم الذاتي للاعتماد البرامجي " لمنسقي ومديري الجودة بكليات جامعة الأزهر التي ستتقدم للاعتماد البرامجي في العام الأكاديمي (2025-2024) في ضوء معايير اعتماد برامج التعليم العالى إصدار يوليو 2022.

وتعد هذه الورشة أحد فعاليات ومخرجات الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري، الذي عقد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، يوم الاثنين 16 أكتوبر2023م، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نائبًا عن فضيلة شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم الأزهري، والدكتورة ثناء راضى نائب رئيس الهيئة للتعليم العالى، والدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة للتعليم قبل الجامعى ، وأعضاء مجلس الإدارة، وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة وسفراء عدد من الدول الإسلامية ورؤساء الجامعات وقيادات الأزهر الشريف وبحضور أكثر من ألف مشارك من كوادر جودة التعليم من أعضاء هيئة التدريس والمعلمين وقيادات الأزهر الشريف.