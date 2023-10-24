محافظ الجيزة: تنفيذ 1809 مشروعات قومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

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القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أهمية الدور التوعوي والوطني الذي يقوم به الأئمة والواعظات والمكانة التى يشغلها الأئمة والخطباء والواعظات فى المجتمع وحجم التأثير الإيجابى الذى يصنعه كل منهم خلال حديثه مع المواطنين من المترددين على المساجد خلال الصلوات أو الدروس الدينية وحماية عقول شبابنا ومحاربة أهل الشر وأفكارهم الهدامة.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها محافظة الجيزة ضمن فعاليات المجموعة الأولي من برنامج " البناء الثقافى للأئمة والخطباء " تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف كإحدى المبادرات الهادفة لتنمية مهارات الأئمة والخطباء والواعظات بمديرية الأوقاف بالجيزة وذلك من خلال عقد لقاءات مفتوحة مع كبار العلماء والمثقفين وتنظيم زيارات ميدانية للمعالم الأثرية والتعرف على حجم الإنجازات التي تشهدها الدولة الحديثة للدولة المصرية بمختلف قطاعات التنمية.

وفي بداية الندوة حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والحاضرين على الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع.

وثمن محافظ الجيزة التعاون المثمر مع فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي أسفر عن تنفيذ العديد من المبادرات فى سبيل تنمية المجتمع وتحسين معيشة المواطنين إلي جانب دعم جهود المحافظات ومختلف أجهزة الدولة لتحقيق أهدافها وبرامج التنمية الخاصة بها.

وأشار محافظ الجيزة خلال لقاءه مع الأئمة والواعظات أن رؤية التنمية الشاملة للدولة استهدفت تنفيذ عدد من المشروعات القومية وتطوير شبكة الطرق والتي يوليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أهمية كبرى باعتبارها شريان التنمية وقاطرة التقدم التي ستسهم في تسهيل حركة المواطنين، وتشجيع الاستثمار، وخفض نسبة التلوث، إلى جانب حل مشكلات التكدس بالمناطق المزدحمة.

وأشار اللواء أحمد راشد أن محافظة الجيزة شهدت تنفيذ " 10 " محاور مرورية عملاقه حققت نقلة نوعية ونهضة تنموية بشبكة الطرق وذلك في إطار دعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 3685 محور مروري وطرق وشوارع خلال الفترة من 2014 وحتى 2023.

وأضاف محافظ الجيزة أن المحاور المرورية ضمت تحويل محوري المريوطية والمنصورية وطريق سقارة السياحى من بؤر للتلوث والعشوائية والتكدسات المرورية إلى طرق سياحية ومزارات حضارية تعد كلاً منها واجهة مشرفة للمحافظة إلي جانب إستحداث العديد من المحاور لربط شمال المحافظة بجنوبها كمحورى الفريق كمال عامر، ومحور عمرو بن العاص ومشروعات تطوير وتوسعة للمحاور القديمة كتوسعة وتطوير محور (محمد أنور السادات) ترسا سابقاً الذي جاء لإستيعاب حركة المرور بعد بدء أعمال مترو الأنفاق بشارع الهرم ومحور (المهندس شريف إسماعيل) الطريق الأبيض سابقاً، ومحور ( أبو رواش) الكابلات سابقاً، وتوسعات الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو ومحور طريق المنشية.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ عدد 1809 مشروع قومي بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمت محطات مياه شرب وصرف صحي ومستشفيات ومدارس ومحاور مرورية تعدت تكلفتها الإجمالية 400 مليار جنيه.

لافتآ بأن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى شهدت خلال ثلاث سنوات طفرة تنموية غير مسبوقة أدت إلى ضخ ( مليون م 3 ) من المياه النقية الإضافية مما ساهم في حل مشكلة انقطاعات المياة وضعف الضغوطات بالعديد من المناطق علي مستوي محافظة الجيزة إلي جانب خدمة 49 % من المناطق المحرومة بمشروعات الصرف الصحي، وكذا أنشاء مشروعات الإسكان بديل المناطق العشوائية الغير الآمنه والبالغ عددها 31 منطقة حيث تم انشاء 11424 عمارة سكنية بالطراز الحضاري بإجمالي 274797 وحدة سكنية لتسكين قاطني المناطق الغير امنه وذلك بتكلفة حوالي 57 مليار جنيه وذلك بخلاف تطوير المناطق الغير مخططة بتكلفة 500 مليون جنيه فضلآ عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوي حياة المواطنين في الريف.

وتطرق محافظ الجيزة نحو المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف والذي وصلت تكلفته الي حوالي 2.5 مليار جنيه حيث تم تبطين عدد 65 ترعة حتي الان إلى جانب 58 ترعة أخري جارى تبطينها بتكلفة 196مليون جنيه، وذلك بخلاف الترع المستهدف تبطينها خلال عام 2024 بطول 207 كم.

وفي نهاية اللقاء وجه محافظ الجيزة دعوة للأئمة والوعاظ بزيارة ميدانية لتفقد جانب من جوانب التنمية التى تمت بنطاق المحافظة للمرور على عدد من المحاور المرورية الجديدة التى تم إنشاءها فى سبيل زيادة القدرة الإستيعابية لشبكة الطرق وتسهيل إنتقال المواطنين بين أنحاء المحافظة.

ومن جانبهم قدموا الأئمة الشكر والتقدير لمحافظ الجيزة علي الدعوة الكريمة للمرور على عدد من المحاور المرورية الجديدة التي تم تنفيذها علي مستوي محافظة الجيزة مؤكدين علي النهضة التنموية الكبيرة التي يشهدها كافه ربوع الوطن.

حضر الفاعلية اللواء شاكر يونس السكرتير العام والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة وعدد 100 أمام وخطيب وواعظآ من المشاركين ببرنامج " البناء الثقافى للأئمة والخطباء ".