شكرا لقرائتكم خبر عن القمر الأحدب يقترن بسيد الخواتم الليلة فى مشهد بديع يشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد بداية الليل اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 وبداية الليل اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب زحل سيد الخواتم في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير الفلكي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن زحل ثاني أكبر كوكب في نظامنا الشمسي بعد المشتري ، فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض ومثل المشتري يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

يعرف زحل بسيد الخواتم بسبب نظام حلقاته الرائع والتي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوب فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريباً المسافة مابين الأرض والقمر وهي بسماكة واحد كيلومتر فقط، وعلى عكس الكواكب الصخرية عطارد،الزهرة، الارض، المريخ، فإن زحل لا يمتلك سطح صلب يمكن الوقوف عليه.

حلقات زحل بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 حيث جانبها الشمالي في قمة وضوحه وكانت اخر مره يحدث ذلك في العام 1988 ورؤيتها التالية بنفس الكيفية ستكون في العام 2046.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج- ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة امام المجموعات النجمية في دائرة البروج.

لذلك في مساء غدا سيلاحظ ان القمر قد ابتعد عن زحل مندفعا نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.



