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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تطوير شامل لرفع كفاءة كل الخدمات والبنية التحتية بمدينة الأمل والان مع تفاصيل الخبر
وأكد محافظ القاهرة أن ما تشهده منطقة "مدينة الأمل" هو عملية تطوير شاملة لرفع كفاءة كل الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كل سبل الحياة الكريمة للمواطنين المقيمين بها علي نحو يرتقي بأحوالهم المعيشية حيث تم ربط المنطقة بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها، لتحويلها إلي منطقة حضارية متكاملة الخدمات.
وأكد محافظ القاهرة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير جميع الخدمات لقاطنى المنطقة التى ظلت محرومة منها لعدة سنوات.
رافق المحافظ فى جولته د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة.
جولة تفقدية لمحافظ القاهرة بمدينة الأمل (1)
جولة تفقدية لمحافظ القاهرة بمدينة الأمل (2)
جولة تفقدية لمحافظ القاهرة بمدينة الأمل (3)
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