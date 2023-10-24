شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: زيادات الأجور دليل على انحياز الرئيس السيسى للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما يثبت أنه مهتم برفع العبء عن كاهل المواطنين، ومنحاز لمصالح المواطنين ويتابع أولا بأول مطالبهم، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإقرار زيادات أجور العاملين فى الدولة.

وأشار عيش إلى أن حجم الإنجازات التي حققتها الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى غير مسبوقة فى قطاعات مختلفة، بما يعود بالنفع علي جميع فئات المجتمع، لافتا إلى أن ما قامت به الدولة فى مبادرة حياة كريمة نموذج حى يعكس رغبة القيادة السياسية فى جعل حياة المواطنين داخل القرى الاكثر فقرا أفضل، حيث استفادت أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والتى نتفق على وصفها بمشروع القرن، من حيث كم الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات.

وأوضح أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت مصر ولأول مرة فائضا أوليا للعام الخامس بنسبة 1.3% بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، نمو رصيد الاحتياطات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضى، وصافى الاستثمار الأجنبى المباشر أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوى، مسجلاً حوالي 8.9 مليار دولار، كما ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021.