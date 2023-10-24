شكرا لقرائتكم خبر عن بتخفيضات حتى 45%.. انطلاق معرض التضامن الاجتماعى الثالث للأسر المنتجة بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان المعرض الثالث للحرف اليدوية للأسر المنتجة ومنتجات الطلاب، وعقد المعرض تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وافتتح المعرض الدكتور صلاح أحمد هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بدور الجامعة في تعزيز التضامن ودعم المبادرات الاجتماعية، وأشار إلى أهمية تمكين الأسر المنتجة والشباب الطلاب في بناء مستقبل أفضل لمصر، وحث على ضرورة دعم مبادرات الشباب والمبدعين.

ومن جانبه أكد الدكتور صلاح هاشم، أن المعرض جاء فى إطار توجيهات وزيرة التضامن اﻻجتماعى بتخفيف اﻷعباء عن الطلاب فى الجامعات المصرية بتوفير معارض للأسر المنتجة داخل الجامعة، تستهدف توفير سلع مخفضة للطلاب والعاملين، واتاحة الفرصة لتسويق المنتجات للحرف اليدوية بأسعار رمزية تمشياً مع سياسة الدولة للحد من موجات الغلاء.

وقال مستشار الوزيرة، إن معرض الوحدة بالجامعة يساهم في عملية التمكين الاقتصادي للموظفين والعاملين بالجامعة والطلاب والأسر المنتجة بهدف تحسين مستوى معيشتهم ودعم منتجاتهم من خلال فتح معارض لهم لبيع منتجاتهم ولبناء قدراتهم، وذلك للحفاظ على المكتسبات الهامة في التمكين الأسري ولتحقيق دور هام في برامج ريادة الأعمال والتنمية المستدامة في كافة المجالات.

كما أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، أن المعرض جاء في وقت يشهد فيه مجتمعنا مكافحة الغلاء، وهذا هو السبب وراء جهود وحدة التضامن الاجتماعي في إقامة هذا المعرض لصالح الطلاب والعاملين في الجامعة. بهدف تقديم فرص شراء بأسعار مخفضة.

يذكر أن عدد العارضين 70 عارض من الأسر المنتجة و14 طالب وطالبة من الطلاب المنتجين بالجامعه ومشاركة عدد من الجمعيات الأهلية، بجانب عرض منتجات لاشخاص ذوي الإعاقة و ثلاثة عارضين من خريجي المؤسسات الإيوائية، من بين تلك المعروضات " مفروشات، ملابس حريمى، ملابس أطفال، منسوجات، مشغولات يدوية، شنط، اركت، واعمال خشبية، اكسسوارات، مستحضرات تجميل، كروشية، أدوات نظافة، مأكولات، عسل نحل طبيعي، مكسرات، توابل، حلويات... وغيرها من المنتجات المتنوعة، وأن نسبة التخفيض تتراوح ما بين 30% وحتي 45%، وذلك لمساعدة الموظفين والعاملين والطلاب بالجامعة للاستفادة من المنتجات المعروضة، يستمر المعرض لمدة 10 أيام.