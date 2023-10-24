شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين: ترقية أكثر من 400 ألف معلم خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أكثر من 400 ألف معلم مستهدفين للحصول على الترقيات وشهادة الصلاحية لعام 2024 . وأعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، بدء النظر في إجراءات ترشح ترقي شاغلي وظائف المعلمين بفتح باب تسجيل الترشح للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى للعام 2024/2023، وذلك في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على إستيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين... وأمناء المكتبات المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

شروط التقدم للحصول علي شهادة الصلاحية للترقي

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، يتم الترشح للإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين وما يقابلها لكل من يتوافر فيه الشروط التالية : أن يتم المعلم المرشح خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلى في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 2023/12/31 اعتبارا من التاريخ الاعتباري الوارد في القرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين .

- أن يكون المعلم المرشح حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية . وهما تقريري الكفاية للأعوام 2021/2020، 2022/2021 .

- أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل وتقع على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من صحة ذلك.

- التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس الواقعة في نطاق مديريتكم ، بوجوب إستيفاء توقيع كافة شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها الأكاديمية المهنية للمعلمين المدينة التعليمية مدينة السادس من اكتوبر. تليفون : 38363943 لعن : 30379303 - 38379306 dire[email protected] 7-1موقع اليكتروني: ww.pat.edu.eg بريد الكتروني .

الأكاديمية المهنية للمعلمين مركز تميز معلي واقليمي ودولي يضمن جودة منظومة التنمية المهنية المستدامة، لأعضاء هيئة التعليم، بشركة فاعلة مع كليات التربية والمدارس والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.

- التنبيه على مسئولى الحكومة الإلكترونية بمديريتكم الموقرة والإدارات التعليمية والمدارس بالدخول على بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم /http://academy.emis.gov.eg لمراجعة بيانات شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقى ، وإستيفاء توقيعات المرشحين للترقى بصحة البيانات وذلك خلال الفترة من 2023/11/5 إلى 2024/1/25 .

- كما يتم التنبيه على مسئولى الحكومة الإلكترونية والإدارات التعليمية والمدارس لتسجيل مايلي إلكترونيا :آخر تقريرين كفاية عن العامين السابقين للنظر في الترشح للترقي للمعلمين المرشحين من المدرسة وهما: تقريري الكفاية للأعوام 2021/2020 .2022/2021

- استيفاء إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي 5 سنوات على الأقل في الوظيفة الحالية وذلك من خلال بيان معتمد من شئون العاملين من واقع ملفات خدمة المعلمين بالمدرسة والإدارة التعليمية، مع مراعاة إحتساب الحالات الآتية ضمن مدة الخمس سنوات لممارسة العمل الفعلي :

- الأجازة المرضية للمرضى بمرض مزمن طبقا للكتاب الدوري رقم (33) والصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 2015/10/25 شريطة حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شؤون العاملين بالمديرية بقيامهم بأجازه مرضية بأجر كامل أو بنصف الأجر مؤيدا بالمستندات الطبية الداله على مرضهم و المعتمدة من الجهات الحكومية المختصة، وأن يتم تسجيل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات ) أجازة مرضى بأجر كامل - أجازة مرضى بنصف الأجر ) وذلك عن طريق مسؤلى الاحصاء بالادارات.