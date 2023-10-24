شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن شروط مسابقة معلم مبتكر من أجل الغد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - نشر الوعى بأهمية دمج الموارد الرقمية في الممارسات الصفية واللاصفية. - تشجيع المعلمين على الإبداع في إنتاج الموارد الرقمية التربوية. - توفير وإيجاد مستويات متعددة ومتنوعة من التفاعل، وتحفيز التعلم النشط. - الانتقال من نموذج نقل المعلومة والمعرفة إلى نموذج التعليم الموجه والتعلم الذاتي. - تعميم التجارب والموارد الرقمية بين أعضاء هيئة التعليم. وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين أن المسابقة تستهدف الفئات التالية: - أعضاء هيئة التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف. - يسمح بالمشاركات الفردية أو الثنائية أو الجماعية بحد أقصى ثلاثة أشخاص.

وتتمثل الشروط العامة للمسابقة:- تتضمن الموارد الرقمية المقدمة أحد التحديات التالية " الجانب البيئي - المواطنة واحترام الآخر - التغيرات المناخية ". وتتمثل الشروط العامة للمسابقة:- تتضمن الموارد الرقمية المقدمة أحد التحديات التالية " الجانب البيئي - المواطنة واحترام الآخر - التغيرات المناخية ". - سيوضح الإعلان على منصة المعلم وقت ومساحة ومحتويات كل مورد رقمي بحيث يلتزم بها المتقدم للمسابقة. - التوافق مع أنظمة التشغيل العالمية المعروفة. - التأكد من سلامة جميع الوظائف التطبيقية. - التوافق مع البرامج التدريسية والفئة العمرية المستهدفة. - سلامة المنتج من الأخطاء العلمية واللغوية. - احترام محتويات المورد الرقمي لحقوق التأليف والنشر بالإشارة إلى المصادر. - مراعاة خصوصية المجتمع المصري.

وتتمثل مستويات المسابقة، فى الآتى: - تصميم برنامج رقمى لتنمية قدرات المعلمين الرقمية. وتتمثل مستويات المسابقة، فى الآتى: - تصميم برنامج رقمى لتنمية قدرات المعلمين الرقمية. - تصميم مورد رقمى لأحد المفاهيم التعليمية أو وحدة تعليمية للمناهج التعليمية المصرية. - تصميم مورد رقمى لأحد الدروس التعليمية فى المناهج المصرية. وأكدت الأكاديمية، أن جوائز المسابقة 50 ألف جنيه، و5 أجهزة تابلت، و15 منحة من الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات، فيما يحصل المركز الأول على زيارة لأكاديمية الملكة رانيا بالأردن.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز