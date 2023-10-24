شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف بـ100 مليون دولار خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه بالتنسيق مع البنك المركزى تم الإفراج عن 205 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 100 مليون دولار خلال الفترة من 13/10/2023 حتى 19/10/2023، وذلك فى إطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتنفيذا للمبادرة التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف القصير أن الإفراج شمل 171 ألف طن من الذرة وحوالى 34 ألف طن من فول الصويا، وأيضا إضافات أعلاف، ليكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 19 أكتوبر 2023) 8.3 مليون طن بإجمالي مبلغ 4 مليارات دولار.

وقال القصير إن هذه الإفراجات تستهدف دعم منتجي الثروة الحيوانية والداجنة من أجل توفير الأعلاف بأسعار مخفضة تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج، الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاجية، وكذلك تخفيض أسعار اللحوم والدواجن والبيض، مشيرا إلى ضرورة تحمل الجميع مسئوليته الوطنية خلال هذه المرحلة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة تشجيعاً لأصحاب المشروعات الداجنة للالتزام بخفض الأسعار والاشتراك بالمبادرة.

وفى سياق متصل، وبالتعاون مع الوزرات والأجهزة المعنية تكثف وزارة الزراعة حملاتها التفتيشية على منافذ بيع الدواجن والبيض وكذلك مخازن ومصانع الاعلاف للتأكد من عدم احتكار السلع أو المغالاة في أسعارها.