شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية بالقرب من مستشفى ناصر فى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال السفير الفلسطيني، إن مصر تحركت منذ اللحظة الأولى لوقف العدوان الإسرائيلي ولا تزال جهودها متواصلة لإيقاف هذه الحرب، وفتح أفق سياسي جديد لإيجاد حل للقضية الفلسطينية .

وأضاف أن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية ممنهجة تستهدف تدمير المباني السكنية وتدمير البنية التحتية وكافة المرافق، مؤكدا أن قطاع غزة يمر بكارثة إنسانية بكل معنى الكلمة.

وأشار إلى أن القطاع بدون كهرباء ومياه وغذاء منذ السابع من أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أنه في كل لحظة يتزايد عدد الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر .

وأعرب عن أسفه بشأن الموقف الدولي المخيب للآمال في هذه اللحظة التاريخية العصيبة، مستنكرا في الوقت نفسه تصريح الناطق باسم المجلس الأمن القومي الأمريكي والذي رفض دعوات وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لان ذلك من شأنه أن يجعل المقاومة في غزة تلتقط أنفاسها.

وأضاف السفير الفلسطيني أن الولايات المتحدة ترفض الهدنة الإنسانية وتعطي الضوء الأخضر للإسرائيليين لارتكاب المزيد من القتل والمجازر ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يغادر قطاع غزة وسيظل يدافع عن أرضه.