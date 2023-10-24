شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف طرق الوقاية من مرض شلل الأطفال​ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن طرق الوقاية من الإصابة بمرض شلل الأطفال بواسطة التطعيم ضد فيروس شلل الأطفال.​

وقالت هيئة الدواء: يكون التطعيم في صورة حقن، أو نقط تعطى عن طريق الفم، ويتكون جدول التطعيم من عدة جرعات، وتشمل جرعات أساسية وجرعات داعمة.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بالحرص على تطعيم الأطفال ضد فيروس شلل الأطفال في المواعيد بجدول التطعيمات وفقًا لعمر الطفل، والرجوع إلى الطبيب عند عدم تلقي الجرعة في موعدها المحدد.

وأوضحت هيئة الدواء أنه يمكن إعطاء لقاح شلل الأطفال في نفس الوقت مع اللقاحات الأخرى.​