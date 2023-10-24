شكرا لقرائتكم خبر عن هل نبدأ فى ارتداء الملابس الشتوية؟ هيئة الأرصاد تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متى نبدأ فى ارتداء الملابس الشتوية؟ وما هى نوعية الملابس المناسبة فى هذه الفترة؟ وغيرها من التساؤلات التى وتشغل بال الكثير من المواطنين، أجابت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت أن هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتصبح الأجواء فى ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر مائلة للبرودة .

وناشدت هيئة الأرصاد الأطفال وكبار السن فى الصباح الباكر توخى الحذر فى نوعية الملابس والساعات المتأخرة من الليل أيضًا، وارتداء قطعة ملابس أخرى خفيفة لتجنب الإصابة بنزلات برد الخريف.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري و جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24.