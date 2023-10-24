شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة مساعدات كينية إلى مطار العريش موجهة لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار العريش، طائرة مساعدات قادمة من كينيا موجهة لقطاع غزة، حيث قال الدكتور رائد عبد الناصر الأمين العام للهلال الأحمر بشمال سيناء، ان الشحنة من اللجنه الدولية للصليب الاحمر في كينيا ومحملة ب 25 طنا من الادوية، لافتا إلى أن الهلال الاحمر المصري تسلم القافلة ويقوم باجراءات نقلها لغزة.

وتتواصل تدفق المساعدات الإغاثية من كافة دول العالم ومنظمات الإغاثة العالمية على مطار العريش، والتى يتسلمها الهلال الأحمر المصرى، ويعيد تجهيزها لتنقل برا لقطاع غزة على الشاحنات عبر معبر رفح تحت اشراف الهلال الأحمر المصرى وتسلم للهلال الأحمر الفلسطينى.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إن إجمالى الطائرات التى هبطت بمطار العريش حتى صباح اليوم الثلاثاء، 34 طائرة، نقلت 748.4 طن مساعدات طبية وغذائية ومواد إغاثة عاجلة، إضافة لعدد 3 سيارات إسعاف، و19 طبيب.

وأشار إلى أن شحنات المساعدات تسلمها الهلال الأحمر المصرى فور وصولها لمطار العريش، وتم نقلها لمخازن الهلال الأحمر فى مدينة العريش، بينما تنقل الإدوية للمخزن الأقليمى التابع لوزارة الصحة بالعريش، ويتم تباعا نقل المساعدات بعد تجهيزها على شاحنات تتجه بها لمعبر رفح ومنها يتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى بالتتابع.