شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأسبق: أوهام إسرائيل بنقل سكان غزة لـ"سيناء" مرفوضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق المقترحات الحكومية الإسرائيلية التى تم الكشف عنها مؤخرا عبر وسائل إعلام إسرائيلية بنقل سكان غزة إلى سيناء بأنها تعبر عن أوهام لن تتحقق ولن يقبل بها أحد.

وأضاف العرابى فى تصريحات لـ"الخليج 365": "هناك بعض المواضيع فى السياسة تندرج تحت مصطلحnon starter" " يقصد بها الأمور لن تبدأ من الأساس حتى يكون هناك نقاش بشأنها وهذا الموضوع يندرج تحت هذا الإطار.

وتابع: "قديما قالوا إن خريطة إسرائيل الكبرى هى من النيل للفرات، ولم يقبل أحد بهذه الخطط وهيهآت أن يتم تنفيذ خطة نقل سكان غزة إلى سيناء"، مشيرا إلى أن مصر دولة ذات سيادة على حدودها ولن يستطيع أحد أن يجبرها على شيء.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت مقترحات صهيونية حول مخطط لنقل سكان غزة إلى سيناء عبر خطوات تنفيذية محددة.