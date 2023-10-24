شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ العمل بالتوقيت الشتوى الخميس القادم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء العمل بالتوقيت الشتوى اعتباراً من يوم الخميس الموافق 26 / 10 / 2023 وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة عندما تصل الساعة 24:00 لتصبح الساعة 23:00 ( 11 مساءاً )، على أن يتم اعتبار القطارات التى تقوم من محطة قيامها فى الفترة من الساعة 23:00 إلى الساعة 23:59 وفقاً للتوقيت الصيفى والقطارات التى تكون سائرة بالطريق تعتبر سائرة مبكرة عن مواعيدها حتى تصل إلى محطات الوصول الانتهائية.

وفى السياق طالبت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها اليوم المواطنين، بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الاطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى ، مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية

واهابت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.