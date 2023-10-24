شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن تأجيل انطلاق العام الدراسى بالجامعات إلى ديسمبر بسبب الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "القناة 12" الإسرائيلية، الثلاثاء، تأجيل انطلاق العام الدراسي في الجامعات الإسرائيلية لشهر ديسمبر القادم بسبب الحرب.

وكان رؤساء الجامعات قد أعلنوا في وقت سابق عن تأجيل بدء العام الدراسي إلى 5 نوفمبر المقبل، ويأتي هذا الإعلان الجديد ليؤكد استمرار تعليق الدراسة تعليمية حتى بداية شهر ديسمبر.

وجاء في الإعلان أن الجامعات البحثية ستفتح أبوابها وتستأنف الدراسة بالتزامن مع بدء تسريح المجندين في الاحتياط، على أن يكون ذلك لا يتجاوز تاريخ 3 ديسمبر.

وسيتم إعطاء إشعار مسبق بفترة لا تقل عن أسبوعين قبل استئناف الدراسة، حتى يتسنى للطلاب وأعضاء هيئة التدريس العودة إلى روتينهم الأكاديمي والاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد.