شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما جناه أطفال غزة.. رعب وموت وآلة حرب إسرائيلية تحصد الأرواح (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صحفيون فلسطينيون، الثلاثاء، مقاطع مصورة تبرز جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، حيث تقصف إسرائيل منازل المدنيين وترتكب إبادة جماعية حقيقية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

يبرز المقطع المصور حالة الرعب والفزع التي انتابت طفل فلسطيني عقب قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي لمنزلهم، ما أصاب الطفل بحالة فزع ورعب كبير جراء ما شاهدته في القصف الإسرائيلي.

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، إن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5791 شهيدا منهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا، إضافة إلى إصابة 16297 مواطنا بجراح مختلفة.

وأوضح القدرة، أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 644 مجزرة راح ضحيتها 4292 شهيدا، ولازال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات الساعات الماضية أوقع 305 طفلا و173 نساء و 78 مسن.

ولفت إلى ان 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين وتلقينا 1550 بلاغا عن مفقودين لازالوا تحت الأنقاض منهم 870 طفل، موضحا ان الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت الى استشهاد 65 من الطاقم الطبي وتدمير 25 سيارة اسعاف وخرجها عن الخدمة

وأكد خروج 12 مستشفى و32 مركزا صحيا عن الخدمة ونخشى من خروج المزيد خلال الساعات القادمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود، معلنا الانهيار التام للمستشفيات في قطاع غزة