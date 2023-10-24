شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: تفريغ غزة من سكانها جريمة حرب وموقف مصر يحظى بتأييد كاسح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن الموقف المصري مما يحدث في قطاع غزة، والتصدى لمخطط تهجير السكان قسريا إلى سيناء، يحظى بتأييد كافة المواطنين.

وأضاف عمرو موسى في مداخلة لقناة الحرة، أن هناك تأييد كاسح للدولتين الجارتين لفلسطين، مصر والأردن، وبالتالي فعلا لابد من الإصرار على هذا، ليس لأن هناك مصلحة مصرية أو أردنية، ولكنها سياسة إسرائيلية تريد تفريغ الأراضي المحتلة من سكانها، داعيا إلى دعم الفلسطينيين بالمواد الغذائية والطبية التي تتيح لهم الصمود.

وصف "موسى" تفريغ الأراضى المحتلة من سكانها بأنها جريمة حرب، مشددا على أن الموقف المصري والأردني سليم .