شكرا لقرائتكم خبر عن ذعر حتى الممات.. شهيد صغير يجسد معاناة أطفال غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صحفيون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو مصور لطفل فلسطيني استشهد بآلة الحرب الإسرائيلية التي تمارس جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك استمرارا للجرائم التي يرتكبها الاحتلال ف قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، إن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5791 شهيدا، منهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا، إضافة إلى إصابة 16297 مواطنا بجراح مختلفة.

وأوضح القدرة، أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 644 مجزرة راح ضحيتها 4292 شهيدا، ولازال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات الساعات الماضية أوقع 305 طفلا و173 نساء و 78 مسنا.

ولفت إلى ان 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين وتلقينا 1550 بلاغا عن مفقودين لازالوا تحت الأنقاض منهم 870 طفلا، موضحا ان الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت الى استشهاد 65 من الطاقم الطبى، وتدمير 25 سيارة اسعاف وخرجها عن الخدمة.

وأكد خروج 12 مستشفى و32 مركزا صحيا عن الخدمة ونخشى من خروج المزيد خلال الساعات القادمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود، معلنا الانهيار التام للمستشفيات في قطاع غزة.