شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تتيح غدا حجز تذاكر 4 قطارات VIP من ماكينات الدفع الفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ غدا الاربعاء، هيئة السكة الحديد، عن اتاحة حجز تذاكر السفر على قطارات الـ VIP أرقام ( 905 / 906 - 916 / 917 على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس من خلال منافذ الدفع المباشر "فورى" المنتشرة على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك بعد التطور الذى شهدته السكة الحديد، حيث يمكن للراكب حجز تذكرة السفر على خطوط السكة الحديد من عدة اماكن دون الذهاب للمحطة، حيث شهدت منظومة حجز التذاكر تطور كبير اتاحت الحجز الإلكترونى من العاتف والحجز عن طريق محال الماركت.

وفى النقاط التالية نوضح طرق حجز التذاكر دون الذهاب لمحطة القطار.

1- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home.

2- يمكن الحجز من خلال التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf.

والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id148681590.

3- الحجز من المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

4- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية ) للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتى تقدر ب320 ألف منفذ .

وفى السياق أكد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، أن السكة الحديد اقتربت من التعاقد مع هيئة البريد لاتاحة تذاكر حجز ركوب القطارات من خلال خدمات البريد تسهيلا على الركاب وتوسيع منافذ حجز القطارات على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، ل الخليج 365، أن الهيئة اتاحت حجز التذاكر اونلاين عن طريق الحجز من موقع الهيئة والدفع اونلاين، بجانب تطبيق الموبايل، وكذلك الحجز عن طريق ماكينات الدفع الإلكترونى الموجودة بالمحال العامة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار "عامر" إلي أنه يمكن حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوم، بحد اقصى 4 تذاكر، كما يمكن الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر.