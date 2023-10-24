شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يستقبل جماهير الأهلى.. وقطار كل 5 دقائق لمنع الازدحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جماهير الأهلى بالتوافد على استاد القاهرة، استعدادا لحضور مبارة النادى الأهلى مع نادي سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي لدوري السوبر الأفريقي، وذلك فى الخامسة من مساء اليوم.

وكشفت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو من استعدادات استقبال الجمهور بالمحطات خاصة محطة الاستاد، من خلال تواجد فريق خدمة العملاء وزيادة افراد الامن الادارى لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

كما أعلنت الشركة انها ستوفر قطار كل 5 دقايق للوصول في أسرع وقت، حيث يتواجد استاد القاهرة على بعد خطوات من محطة مترو الاستاد.

ويستهدف فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الخامسة مساء اليوم الثلاثاء تخطى عقبة سيمبا التنزانى حينما يلاقيه على ستاد القاهرة الدولى فى إياب الدور ربع النهائى بدورى السوبر الافريقى بغية إستكمال مشواره فى البطولة للمباراة النهائية ومن ثم التتويج باللقب للمرة الاولى فى تاريخه فى النسخة الاولى للبطولة.