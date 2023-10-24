دعما لجهود خفض الأسعار.. وزير الزراعة: الإفراج عن 205 ألف طن أعلاف في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 205 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار خلال الفترة من 13/10/2023 حتى 19/10/2023.

وأوضح في بيان له، الثلاثاء، أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتنفيذا للمبادرة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء,

وأشار إلى أن الإفراج شمل 171 ألف طن من الذرة وحوالي 34 ألف طن من فول الصويا وأيضا إضافات أعلاف، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 19 أكتوبر 2023) 8.3 مليون طن بإجمالي مبلغ 4 مليار دولار.

وقال القصير إن هذه الإفراجات تستهدف دعم منتجي الثروة الحيوانية والداجنة من أجل توفير الأعلاف بأسعار مخفضة تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاجية وكذلك تخفيض أسعار اللحوم والدواجن والبيض مشيرا إلى ضرورة تحمل الجميع مسئوليته الوطنية خلال هذه المرحلة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة تشجيعاً لأصحاب المشروعات الداجنة للالتزام بخفض الأسعار والاشتراك بالمبادرة.

وفي سيق متصل وبالتعاون مع الوزرات والأجهزة المعنية، أعلنت وزارة الزراعة تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ بيع الدواجن والبيض وكذلك مخازن ومصانع الأعلاف للتأكد من عدم احتكار السلع أو المغالاة في أسعارها.