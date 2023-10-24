وفد من "التنسيقية" يبحث مع نائب ممثل "اليونيسيف" تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شيراز شاكيرا، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (مكتب يونيسيف مصر)، ومدير قسم الإعلام بالمنظمة هالة أبو خطوة، وعدد من العاملين بالمنظمة، بمقر المنظمة بالقاهرة، للوقوف على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة و الأراضي المحتلة في ظل القصف المستمر من قوات الاحتلال، وما يمر به العاملون في الإغاثة الإنسانية بما فيها الوكالات التابعة للأمم المتحدة من تحديات.

وأكد وفد التنسيقية التضامن التام مع مؤسسات الإغاثة الدولية ولا سيما تلك التابعة منها للأمم المتحدة في جهودها على الأرض في غزة في ظروف عصيبة وغير مسبوقة.

ومن جانبها، قدمت مديرة قسم الإعلام هالة أبو خطوة، عرضا لمستجدات الأوضاع على الأرض في غزة، منها وصول عدد الوفيات من الأطفال الذين قتلوا في الأحداث إلى ١٨٧٣ طفل، إضافة إلى ٤٦٠٤ حالة إصابة من الأطفال وفقا لأخر تحديث وقت الزيارة.

وشدد نائب ممثل المنظمة شيراز شاكيرا، على أن هناك أزمة مائية كبيرة في القطاع نظرا لأزمة الوقود التي تغطي تشغيل 5%؜ فقط من طاقة محطات تحلية المياه، مما دفع الكثير من سكان القطاع اللجوء إلى آبار مياه غير أمنة وفقا لتقارير رسمية.

وأوضح جانب منظمة يونيسيف أن المساعدات الإغاثية التي نجحت المنظمة في إدخالها للقطاع منها مليون زجاجة مياه ومواد تطهير المياه وتشغيل المرافق المتصلة بالمياه الحيوية، إضافة إلى بعض المستلزمات الطبية، وهى أقل بكثير مما يحتاجه المتضررون على الأرض.

وناقش الجانبان خلال اللقاء ما يمكن فعله من قبل المجتمع الدولي وكافة الأطراف من مسئولية في هذا الشأن بما فيها الجهود الدبلوماسية والإعلامية، وكذلك آخر الجهود المصرية على صعيد الاتصالات السياسية، وفي العمل على توفير كافة أوجه الدعم والمساعدات.

وفي نهاية اللقاء، قدم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ميدالية التنسيقية لشيراز شاكيرا نيابة عن ممثل المنظمة في مصر، تقديرا لجهود مكتب يونيسيف مصر في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

ضم وفد التنسيقية طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد أبو النجا وعبير العريان ويارا ثروت، أعضاء التنسيقية.