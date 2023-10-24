السيسي عبر عنها بكلمات حاسمة.. رئيس "الاستعلامات": مصر لم تتخلّ عن القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الموقف المصري الرسمي ثابت تجاه القضية الفلسطينية، موضحًا أنه في ٩ ديسمبر ٢٠٢٢ حذرت مصر من تدهور الأوضاع في غزة بسبب العنف الإسرائيلي بعد استشهاد ٢٠٠ فلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي، وفي ١١ أبريل دعت مصر مع دول أخرى إلى وقف شامل لإطلاق النار والصواريخ والإجراءات الأحادية التي تعرقل حل الدولتين.

وأضاف خلال مؤتمر الهيئة العامة للاستعلامات، الثلاثاء، أنه يضاف إلى ذلك اقتحام القوات الاحتلال للمسجد الأقصى.

وأشار إلى أن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بكلمات حاسمة عن الذي تتعرض له غزة خلال ٧٥ عاما مضت ولم تتخلّ عنها مصر.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وصفها أنها قضية القضايا، وظن البعض أن القضية قد انتهت لكن هذا غير صحيح.