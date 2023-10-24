من 3 أفراد.. الواقعة رقم 19 تكشف عصابة سرقة الشقق في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي بالدقهلية، تخصصوا في ارتكاب جرائم سرقة الشقق السكنية، اعترفوا بارتكاب 19 واقعة سرقة.

كان قسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية، تلقى بلاغًا من (مالك مصنع) باكتشافه سرقة (جهاز تليفزيون، اسطوانة غاز، و2 خلاط مياه، موتور مياه)، من داخل الشقة خاصته الكائنة بدائرة القسم.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي، ضم (3 عاطلين - مقيمون بمحافظة الدقهلية)، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 19 واقعة أخرى، وأضافوا بقيامهم بالتصرف في المسروقات وبيعها لعميلين "سيئا النية - مقيمان بمحافظة الدقهلية"، حيث أمكن ضبطهما وأرشدا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.