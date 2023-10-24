بتهديد السلاح.. ضبط شخص يستغل الأطفال في التسول بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" -مقيم بمحافظة الجيزة)؛ لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

ضُبط بحوزة المتهم (سلاح أبيض - مبلغ مالي) وبصحبته طفلين أحداث، وبسؤال المجني عليهما أقرا بقيام المتهم باستغلالهما في أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهما.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.