"بتعاملني وحش".. اعترافات أب عذب ابنته حتى الموت بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس أب 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل ابنته بالسلام.

كشفت أقوال شهود العيان في التحقيقات أن المتهم داوم على ضرب ابنته البالغة من العمر 15 سنة بعد الانفصال عن أمها.

وقال جار المتهم، إنه قبل الواقعة بيوم، سمع صرخات المجني عليها، فهرول إليه مستفسرًا "قالي بنتي وبربيها"، مضيفًا أنه في اليوم التالي طلب منه المتهم الدخول لقراءة القرآن على ابنته الملقاة على الأرض مدعيا "مصابة بمس شيطاني" لكنه رفض.

مساء الخميس الماضي، عذَب الأب ابنته بالضرب المُبرح، وانهال عليها بعصا خشبية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بحسب التحقيقات.

واعترف المتهم بارتكاب جريمته، قائلًا إنه اعتقد أن أمها حرضتها عليه "كانت بتعاملني وحش.. ومبتسمعش الكلام".