ضبط 3 أشخاص بتصنيع الألعاب النارية في الفيوم والتحفظ على 2.3 مليون قطعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، من ضبط سيارة ربع نقل قيادة (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى) مُحمل عليها (عدد 56 كرتونة ألعاب نارية بداخلها كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال بإجمالي مليون قطعة ألعاب نارية "لعب أطفال")، حال سيره بالطريق الدائري بدائرة مركز شرطة الفيوم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وأنها ملك (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وتبين قيامه بتصنيع الألعاب النارية بالاشتراك مع (عامل آخر "تم ضبطه") داخل قطعة أرض "ملكه" كائنة بدائرة مركز شرطة الشواشنة.

كما تم ضبط (عدد 62 كرتونة بداخلها كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال بإجمالي 1.300.000 قطعة ألعاب نارية "لعب أطفال"- 160 كيلو جرام خامات تصنيع - أدوات ومعدات التصنيع - كمية كبيرة من فوارغ الألعاب النارية المُعدة للتعبئة ).

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.