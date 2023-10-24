"فيه قبول منهم".. اعترافات صيدلي متهم بهتك عرض سيدات (نص التحقيقات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حصل "الخليج 365" على نص تحقيقات النيابة مع "خ. م" صيدلي متهم بهتك عرض سيدات داخل صيدلية بعزبة الهجانة في مدينة نصر.

اعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب الجريمة "أنا كنت قاصد فعلا ملامسة أجسادهم لإشباع رغباتي الجنسية" لكن توبت عن هذه الأفعال "الكلام دا من 4 سنين في 2019".

ادعى المتهم في التحقيقات "أنا مكنت بعمل كده مع أي حد إلا لما بلاقي قبول منه.. ومكنش فيه أي مظاهر قوة أو إكراه واقع عليهم".

وقال صيدلي مدينة نصر "أنا كنت بمد إيدي في كل مرة ومش بلاقي ردّ فعل منهم.. وهما كانوا بيقابلوا ده بقبول منهم".

ونفى المتهم هتك عرضه ابنته الصغيرة "محصلش ده"، معترفًا "لمست سيدات بس وليس أطفال".

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، "خ. م" 48 سنة، صيدلي إلى محكمة الجنايات محبوسًا بتهمة هتك العرض.

نسبت النيابة للمتهم في القضية رقم 13256 لسنة 2023 أنه في غضون عامي 2018 - 2019، هتك عرض المجني عليهن "مجهولين الهوية" بأن استغل عمله كصيدلي وحاجة المجني عليهن في الكشف عن حالتهن الصحية فأوهمهن بقضاء حاجتهن، فكشف عنهن عوراتهن وتحسس مناطق العفة لديهن قاصدًا هتك عرضهن حال كونه ممن له سلطة عليهن.

المتهم يُحاكم وفق المادة 268 من قانون العقوبات والتي تنص على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) - متولي تربيتها أو له سلطة عليها - تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة لمحكمة المتهم.

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