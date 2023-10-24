استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وسيمبا بالسوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين، فضلا عن وضع خطة لتأمين طاقم التحكيم بقيادة الحكم الكونغولي جان جوك ندالا وفى كابينة الفار الحكم المغربي عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولي، ومارينجولا من موزمبيق.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في دور نصف النهائي، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).