ليلة دموية تنهي جلسة صُلح.. عراقي يقتل زوجته بالرصاص أمام أهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

شهد العراق جريمة قتل بشعة، إذ أقدم رجل على قتل زوجته بالرصاص أمام زوجته بمحافظة صلاح الدين.

في جلسة صلح، كان الزوج "ن. ح" وبرفقته والدته وشقيقه يتحدث إلى زوجته لحل الخلافات المستمرة بينهما منذ شهر، لكن تحول الأمر إلى مشادة بينهما بعد رفضها العودة لبيتها تطورت إلى مشاجرة بعد تدخل الأهل، بحسب وسائل إعلام محلية.

مع إصرار الزوجة على الطلاق، غضِب الزوج من تصرف زوجته، وسحب مسدسه الشخصي وأطلق عيارًا ناريًا صوب زوجته فأرداها قتيلة أمام أسرتها.

تمكنت السلطات الشرطية من ضبط المتهم، وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمًا بإعدامه.