شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: زيادات الأجور يعكس اهتمام الدولة بدعم المواطن ومجابهة الغلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عيد مرسال أمين عام اتحاد العمال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، إن الزيادات المتكررة للحد الأدنى للأجور خلال السنوات الماضية بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 4000 جنيها، يعكس اهتمام الدولة بقيادة الرئيس السيسي لمساندة المواطنين لمجابهة موجة الغلاء التى يشهدها العالم ومصر كجزء منه، ويؤكد شعور الرئيس بالمواطنين والعمال.

كما تؤكد تلك الزيادات، قوة الاقتصاد المصرى فى ظل الأوضاع غير المستقرة التى يشهدها العالم والاقتصاد العالمى.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، برئاسة المهندس عيد مرسال، أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن دعمها وتأييدها لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها الرئيس، وكذلك الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام.