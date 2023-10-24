شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر صحفى لهيئة الاستعلامات لكشف موقف مصر ومساعيها بشأن الأوضاع بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي العالمي لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفى ضياء رشوان بمقر الهيئة بمدينة نصر، وحضر المؤتمر عدد كبير من ممثلى الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية والعربية. ومن المقرر أن يوضح المؤتمر مختلف أبعاد وتحركات الموقف المصرى من الأوضاع الراهنة الخطيرة فى قطاع غزة والمنطقة عموما، ضمن سعى مصر المستمر للتعامل مع القضايا.

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