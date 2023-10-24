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بدء مؤتمر صحفى لهيئة الاستعلامات لكشف موقف مصر ومساعيها بشأن الأوضاع بفلسطين

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القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي العالمي لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفى ضياء رشوان بمقر الهيئة بمدينة نصر، وحضر المؤتمر عدد كبير من ممثلى الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية والعربية.

 

ومن المقرر أن يوضح المؤتمر مختلف أبعاد وتحركات الموقف المصرى من الأوضاع الراهنة الخطيرة فى قطاع غزة والمنطقة عموما، ضمن سعى مصر المستمر للتعامل مع القضايا.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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