شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يغلق المسجد الأقصى بشكل مفاجئ ويمنع دخول المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، ومنعت دخول أى شخص لأداء الصلاة فيه.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية - فى بيان صحفي مقتضب - أن سلطات الاحتلال ترفض إدخال أي شخص إلى المسجد الأقصى المبارك، بعدما أغلقت جميع أبوابه بشكل مفاجئ. وأضافت أن الاحتلال يفرض تشديدا كبيرا منذ صباح اليوم على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، حيث كان يسمح لكبار السن بالدخول فقط، لكن الاحتلال تراجع عن ذلك ورفض السماح لأي شخص بالدخول، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التى يغلق فيها الاحتلال "الأقصى" منذ شهور.

وفى وقت سابق، اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، بالتزامن مع إعاقة دخول المُصلين.

وقالت مصادر إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد، فيما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم داخله، كما أعاقت وصول المصلين، وسمحت فقط لكبار السن بالدخول للصلاة.

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