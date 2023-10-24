شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تبدأ التشغيل التجريبى لـ5 محطات مترو جديدة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الهيئة القومية للأنفاق، التشغيل التجريبى بدون جمهور لـ5 محطات مترو جديدة، وهى محطات التوفيقية وادى النيل..جامعة الدول العربية..بولاق الدكرور..جامعة القاهرة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

يجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى "ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى.

ويمتد الجزء الثاني بطول 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعدد 4 محطات علوية (إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج)، ومن المقرر تشغيلها خلال ايام.