شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع سلع التحالف الوطنى للعمل الأهلى الغذائية على أهالينا فى غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أهالينا فى غزة، المساعدات والسلع الغذائية المقدمة من التحالف الوطنى للعمل الأهلى، فى إطار التخفيف من حدة آثار العدوان الإسرائيلي على أهالينا في غزة.

ويبذل التحالف الوطنى للعمل الأهلى، جهودًا مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة عن طريق استهداف منازل المدنيين والبنية التحتية، من أجل توفير الدعم للأشقاء فى فلسطين ، حيث تحركت 106 قاطرات تحمل كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش.

وتضم تلك القاطرات 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، و40 ألف بطانية و50 ألف قطعة ملابس، والتى تشمل أكثر من 300 ألف علبة أدوية ومستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبى من كافة التخصصات.

وسبق أن أطلقت مؤسسات من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار «قطرة دماء تساوى حياة»، بمختلف الجامعات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

في نفس السياق، يتواصل تدفق المساعدات الإغاثية من كافة دول العالم ومنظمات الإغاثة العالمية على مطار العريش، والتى يتسلمها الهلال الأحمر المصرى، ويعيد تجهيزها لتنقل برا لقطاع غزة على الشاحنات عبر معبر رفح تحت إشراف الهلال الأحمر المصرى وتسلم للهلال الأحمر الفلسطينى.