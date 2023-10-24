شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للاستعلامات: مصر لم تتخل نهائيا عن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أننا نستعرض اليوم كل التفاصيل المتعلقة بالمساعدات والتطورات في قطاع غزة، لافتا إلى أن الموقف المصري يستمد من بيان الخارجية 19 ديسمبر 2022، والتي حذرت فيه من استمرار العنف، وتحذير مصر في ابريل 2023 مع فرنسا وعدد من الدول من استمرار القتال والأحداث في غزة، وشهر مايو 2023 أدانت مصر اقتحام الاحتلال للاقصى.. كل هذه المواقف عبرت عنها مصر موقفها تجاه الأزمة في فلسطين قبل الأزمة الحالية، ولم تتخل مصر عن القضية يوما.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي العالمي، أن الرئيس السيسي عبر في الكثير من الكلمات والخطابات عن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن موقف مصر تجمعه عدد من النقاط المحددة، أولها أن مصر ترى أن القضية لابد ان تحل وفقا للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، وثانيها ضرورة العمل على حل الدولتين بشكل سريعا بعد 75 عاما على الاحتلال .

وتابع: ما يحدث في عنف وعقاب جماعي في قطاع غزة يرجع إلى سياسات متراكمة في القطاع ولم تتوقف هذه الممارسات الاسرائيلية منذ سنوات، فلابد من وقف الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل لأن كل هذه الأمور ستؤدي إلى عنف مستمر، لافتا إلى أن مصر تدين أي استهداف للمدنيين من الجانبين.

كان قد بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي العالمي لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفى ضياء رشوان بمقر الهيئة بمدينة نصر، وحضر المؤتمر عدد كبير من ممثلى الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية والعربية.

ويوضح المؤتمر مختلف أبعاد وتحركات الموقف المصرى من الأوضاع الراهنة الخطيرة فى قطاع غزة والمنطقة عموما، ضمن سعى مصر المستمر للتعامل مع القضايا.