شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حطمت إسرائيل الأرقام القياسية فى انتهاك قرارات الأمم المتحدة؟.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " جيش الاحتلال يتجبر.. إسرائيل تحطم الأرقام القياسية في انتهاك قرارات الأمم المتحدة والأعراف والمعاهدات الدولية"، استعرض خلاله جرائم الكيان الإسرائيلي من قتل وتعذيب وإبادة جماعية، وتهجير قسرى، وسجن، ومخالفة القوانين والمعاهدات الدولية، وذلك عقب مرور 18 يوما متوالية على قصف "غزة"، حيث شن جيش الاحتلال غارات على مناطق متفرقة مستهدفًا منازل المدنيين بشكل مباشر ومحيط المستشفيات.

فقد استهدفت الغارات الإسرائيلية الفلسطينيين وهم نيام خلال الليل، حيث استشهد أكثر من 140 شخصًا على الأقل بينهم أطفال ونساء ومئات المصابين والجرحى - بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة – فيما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، إن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5791 شهيدا منهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا، إضافة إلى إصابة 16297 مواطنا بجراح مختلفة، حيث أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 644 مجزرة راح ضحيتها 4292 شهيدا، ولازال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على خرقات إسرائيل للقانون الدولي والمعاهدات والمواثيق منذ 75 سنة، فلا يمكن لمنصف عاقل محايد لدية قليلا من الإنسانية أن يري كل ما يحدث علي الساحة في الوقت الراهن من أحداث جسام إلا ويتأكد أن إسرائيل بلد بني قواعده على القمع، وأصبحت ثقافته اليومية انتهاكًا لحقوق الإنسان، فمنذ البداية لم تكتف بإحتلال أو اغتصاب الأرض الفلسطينية بل قضت على الشخصية الفلسطينية حتى خارج فلسطين ولدىها رغبة جامحة في محو الهوية الفلسطينية، وإليكم التفاصيل كاملة:

جيش الاحتلال يتجبر.. إسرائيل تحطم الأرقام القياسية في انتهاك قرارات الأمم المتحدة والأعراف والمعاهدات الدولية..قتل.. تعذيب.. إبادة جماعية.. تهجير قسرى للسكان.. السجن.. جميعها نفذتها دولة الاحتلال خلال العدوان



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