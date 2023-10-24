شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى فى العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماع مجلس الوزراء، منذ قليل ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مساء أمس، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك لبحث ومتابعة عددٍ من ملفات عمل الهيئة.

وفي مستهل الاجتماع أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، أنه تنفيذاً لرؤية مصر بزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وترجمة نتائج المعرض الأفريقي الطبي عن طريق تعزيز التبادل التجاري مع دول القارة السمراء، فقد بادرت الهيئة المصرية للشراء الموحد بالتعاقد على توريد المستحضرات الدوائية المصرية إلى دولة زامبيا، بإجمالي مبلغ 24 مليون دولار، حيث تم شحن أول دفعة، ويتم حالياً التنسيق مع الشركات المُصنعة لإعداد وتجهيز الشحنة الثانية، لافتاً إلى أن الجانب الزامبي أعرب عن سعادته بالتعاون مع الجانب المصري، وتقديره لجهود الهيئة في هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، عرض رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء 6 مخازن استراتيجية للأدوية على مستوى الجمهورية، حيث أكد أن تصميم تلك المخازن وتحديد مواصفاتها يتم وفق رؤية تستهدف التماشي مع الواقع الفعلي، لما يتم تداوله، وما هو مطلوب توفيره استراتيجياً، وذلك في ضوء تعاملات الهيئة في توفير المنتجات الطبية.